"سكاي نيوز عربية" عن مسؤول تركي رفيع: خلال الاجتماع الثلاثي في ليتوانيا تلقت تركيا دعما كاملا لمسار العضوية في الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات وتحرير التأشيرات

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