Advertisement

أخبار عاجلة

الكنيست يقر مشروع قانون مثيرا للانقسام الشديد يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا

Lebanon 24
10-07-2023 | 18:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون مثيراً للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا
lebanon 24
11/07/2023 02:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تظاهرات في أنحاء متعددة من "إسرائيل" احتجاجاً على مشروع قانون التعديل القضائي
lebanon 24
11/07/2023 02:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يصف قرار المحكمة العليا الأميركية برفض خطته لإلغاء ديون قروض الطلاب بالمحبط والخاطئ (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2023 02:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل تقضي بمنع الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي حتى عام 2030
lebanon 24
11/07/2023 02:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:13 | 2023-07-10
18:11 | 2023-07-10
18:04 | 2023-07-10
18:02 | 2023-07-10
17:55 | 2023-07-10
17:46 | 2023-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website