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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 8 حوادث، 14جريحاً
Lebanon 24
10-07-2023
|
23:45
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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 8حوادث، 16 جريحا
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