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وزير الصحة: سيتم إخضاع جميع الأطفال في الحضانة التي أقفلناها للفحص الطبي وحوّلنا جميع العاملين فيها إلى القضاء (الحدث)

Lebanon 24
11-07-2023 | 02:55
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