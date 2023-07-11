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رئيس الوزراء الفلسطيني: الانقسام يجب أن ينتهي وإجراء الانتخابات في جميع المناطق بما فيها القدس يجب أن يبقى المطلب الشعبي الأول

Lebanon 24
11-07-2023 | 03:09
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