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رئيس الوزراء الفلسطيني: الانقسام يجب أن ينتهي وإجراء الانتخابات في جميع المناطق بما فيها القدس يجب أن يبقى المطلب الشعبي الأول
Lebanon 24
11-07-2023
|
03:09
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