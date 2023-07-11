Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الصينية تؤكد عدم حضور وزير خارجيتها اجتماعات دول "آسيان" وتقول إن الأمر يعود لأسباب صحية

Lebanon 24
11-07-2023 | 03:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: تزويد كييف بقنابل عنقودية سيكون مثل "صب الزيت على النار"
lebanon 24
11/07/2023 11:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: نقل الذخائر العنقودية إلى كييف يشير إلى اليأس والعجز والفشل في "الهجوم الأوكراني المضاد"
lebanon 24
11/07/2023 11:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحدث": نعمل مع السعودية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للحلّ في السودان
lebanon 24
11/07/2023 11:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني لـ"العربية": نسعى لخفض التصعيد وبدء حوار بين الفلسطينيين و"إسرائيل"
lebanon 24
11/07/2023 11:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:23 | 2023-07-11
04:21 | 2023-07-11
04:19 | 2023-07-11
04:17 | 2023-07-11
04:07 | 2023-07-11
03:49 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website