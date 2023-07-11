ميقاتي من مركز الامتحانات الرسمية الخاص بمرضى السرطان: كان الكثيرون يراهنون أن لا امتحانات رسمية ولكننا ثابرنا على تأمين استمرارية التعليم رغم الصعوبات الكبيرة وعلى اجراء الامتحانات الرسمية رغم كل العقبات

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