Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: سرعة تخلي فنلندا والسويد عن الحياد من أجل الانضمام إلى الناتو كانت صدمة لروسيا

Lebanon 24
11-07-2023 | 07:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: آمال تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي لا علاقة لها بالسويد وحلف الناتو
lebanon 24
11/07/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: نرحب ببيان تركيا والسويد وأمين عام حلف الناتو بشأن انضمام ستوكهولم إلى الناتو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/07/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: أدعم طموح تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
11/07/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي لقناة "إيه بي سي" الأميركية: أوكرانيا بحاجة لضمانات أمنية في قمة الناتو قبل الانضمام إلى الحلف
lebanon 24
11/07/2023 16:13:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:13 | 2023-07-11
08:59 | 2023-07-11
08:51 | 2023-07-11
08:24 | 2023-07-11
08:10 | 2023-07-11
07:43 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website