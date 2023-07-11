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سكاي نيوز" عن مصدر عسكري فرنسي: باريس تلقت ضمانات من أوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى فقط داخل الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
11-07-2023 | 07:43
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