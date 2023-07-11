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المتحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": ندعم تزويد تركيا بمقاتلات "إف 16"

Lebanon 24
11-07-2023 | 09:21
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