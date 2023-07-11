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مجلس الأمن يفشل في التصويت على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 9 أشهر إضافية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
11-07-2023
|
10:25
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