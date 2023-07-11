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باسيل: نحن موقفنا لا يطال الامور الاساسية للبنانيين بدليل ما فعلناه في مجلس النواب وهناك حدود لصلاحية الحكومة وهي واضحة بالدستور والسكوت عن الوضع السابق اوصل الى هنا

Lebanon 24
11-07-2023 | 10:45
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