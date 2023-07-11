30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الدفاع الروسي: لدينا ذخائر عنقودية أكثر فاعلية من تلك التي لدى الأميركيين لكننا امتنعنا عن استخدامها (الجزيرة)
Lebanon 24
11-07-2023
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا لم تحقق أهداف الهجوم المضاد ونواصل تقويض الإمكانيات القتالية للجيش الأوكراني (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا لم تحقق أهداف الهجوم المضاد ونواصل تقويض الإمكانيات القتالية للجيش الأوكراني (الجزيرة)
11/07/2023 20:14:07
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: سنبلغ الحلفاء عند استخدام الذخائر العنقودية
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: سنبلغ الحلفاء عند استخدام الذخائر العنقودية
11/07/2023 20:14:07
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: أبلغنا الحلفاء أننا لن نستخدم الذخائر العنقودية في روسيا والمناطق المأهولة بالمدنيين
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: أبلغنا الحلفاء أننا لن نستخدم الذخائر العنقودية في روسيا والمناطق المأهولة بالمدنيين
11/07/2023 20:14:07
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي موجود في الكرملين حيث سيلتقي بوتين بضباط الجيش الذين أوقفوا التمرد المسلح (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي موجود في الكرملين حيث سيلتقي بوتين بضباط الجيش الذين أوقفوا التمرد المسلح (الجزيرة)
11/07/2023 20:14:07
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم جداً عن "صيرفة".. ماذا جرى اليوم؟
14:29 | 2023-07-10
10/07/2023 02:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
Lebanon 24
شهادة مروّعة لوالدة طفلة مُعنّفة في حضانة الجديدة.. ما كشفتهُ مُحزن!
16:08 | 2023-07-10
10/07/2023 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا تضمّن؟
13:57 | 2023-07-10
10/07/2023 01:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
Lebanon 24
ستضرب 7 بلدان عربية بينها لبنان... ما هي القبة الحراريّة؟
09:00 | 2023-07-11
11/07/2023 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
Lebanon 24
فُقد الإتّصال به أمس... وعُثر عليه اليوم جثة في هذه المنطقة وإلى جانبه بندقية
05:42 | 2023-07-11
11/07/2023 05:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:50 | 2023-07-11
ميقاتي: نواة الحلّ بما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف واستناداً إلى اتباع مضامين القوانين المرعية الإجراء لناحية تولّي نائب الحاكم الأول مقاليد حاكمية مصرف لبنان
12:48 | 2023-07-11
ميقاتي: لضرورة أن يتبلور تعيين حاكم المركزي بمواكبة جناح رئيس الجمهورية باعتباره مركزاً مارونياً ولا نيّة لسحب بطاقة القوّة هذه من موقع الرئاسة
12:46 | 2023-07-11
ميقاتي لـ"النهار": لا إمكان للاحتكام إلى أسلوب التحدّي وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان رغم أنّه يُعتبر الحلّ المثالي لكنّني لن أسمح باستفزاز شريحة من اللبنانيين
12:37 | 2023-07-11
بيان قمة الناتو: قمة 2024 ستنعقد في الولايات المتحدة وقمة 2025 في هولندا (الشرق)
12:36 | 2023-07-11
بيان قمة الناتو: طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية (الشرق)
12:14 | 2023-07-11
روسيا تعلن تقدم قواتها في قسم من الجبهة شرقي أوكرانيا (فرانس برس)
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
11/07/2023 20:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact