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وزير الدفاع الروسي: لدينا ذخائر عنقودية أكثر فاعلية من تلك التي لدى الأميركيين لكننا امتنعنا عن استخدامها (الجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2023 | 11:56
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