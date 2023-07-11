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بيان قمة الناتو: قمة 2024 ستنعقد في الولايات المتحدة وقمة 2025 في هولندا (الشرق)
Lebanon 24
11-07-2023
|
12:37
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