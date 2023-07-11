ميقاتي لـ"النهار": لا إمكان للاحتكام إلى أسلوب التحدّي وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان رغم أنّه يُعتبر الحلّ المثالي لكنّني لن أسمح باستفزاز شريحة من اللبنانيين

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