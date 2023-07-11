ميقاتي: لضرورة أن يتبلور تعيين حاكم المركزي بمواكبة جناح رئيس الجمهورية باعتباره مركزاً مارونياً ولا نيّة لسحب بطاقة القوّة هذه من موقع الرئاسة

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