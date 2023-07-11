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ميقاتي: نواة الحلّ بما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف واستناداً إلى اتباع مضامين القوانين المرعية الإجراء لناحية تولّي نائب الحاكم الأول مقاليد حاكمية مصرف لبنان

Lebanon 24
11-07-2023 | 12:50
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر "النهار": من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي
lebanon 24
11/07/2023 22:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من الضروري الإتفاق بهدف تأمين الإستمرارية الصحيحة لمصرف لبنان وبدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم
lebanon 24
11/07/2023 22:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في ملف حاكمية مصرف لبنان: أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب
lebanon 24
11/07/2023 22:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام مولوي: قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة
lebanon 24
11/07/2023 22:07:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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