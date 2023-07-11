ميقاتي: نواة الحلّ بما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف واستناداً إلى اتباع مضامين القوانين المرعية الإجراء لناحية تولّي نائب الحاكم الأول مقاليد حاكمية مصرف لبنان

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