Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس" عن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: نحث إسرائيل على حماية واحترام الحق في التجمع السلمي

Lebanon 24
11-07-2023 | 13:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لـ"الحرة": ممتنون أن الحوار مستمر بين تركيا والسوبد بشأن انضمام الأخيرة للناتو
lebanon 24
11/07/2023 22:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: تصرفات قيادة "فاغنر" الخائنة وضعت روسيا على حافة حرب أهلية
lebanon 24
11/07/2023 22:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد أحداث جنين.. "إسرائيل" تنسحب وإجتماع بمجلس الأمن الجمعة لبحث التصعيد
lebanon 24
11/07/2023 22:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نُراقب الوضع في الضفة الغربية عن كثب وندعم أمن "إسرائيل" وحقّها في الدفاع عن نفسها
lebanon 24
11/07/2023 22:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2023-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:51 | 2023-07-11
14:47 | 2023-07-11
14:46 | 2023-07-11
14:42 | 2023-07-11
14:41 | 2023-07-11
14:35 | 2023-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website