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الخارجية الأميركية: يجب تجنب الخطوات الأحادية الجانب بما فيها هدم منازل الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم في الضفة (الجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2023 | 14:20
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