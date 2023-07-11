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ترامب: بايدن يظهر ضعفنا أمام العالم ويعرض أميركا للخطر بقوله إن ذخيرة البلاد نفدت (العربية)
Lebanon 24
11-07-2023
|
14:41
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