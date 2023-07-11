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الخارجية الروسية: في حال هزيمة أوكرانيا فإن مسألة عضويتها في الناتو لن تكون على جدول أعمال الحلف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-07-2023 | 14:51
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