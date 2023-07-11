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البيت الأبيض: بايدن وأردوغان ناقشا القضايا الإقليمية بما فيها دعم أوكرانيا والأمن في منطقة بحر إيجه
Lebanon 24
11-07-2023
|
16:12
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