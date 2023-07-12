Advertisement

أخبار عاجلة

تايوان: رصد 30 طائرة حربية صينية قرب تايوان

Lebanon 24
12-07-2023 | 00:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع التايوانية: رصدنا 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
12/07/2023 08:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 37 طائرة عسكرية و5 سفن حربية صينية في محيط تايوان يوم أمس (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2023 08:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان ترصد اقتراب طائرات وسفن حربية صينية من الجزيرة
lebanon 24
12/07/2023 08:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التايوانية: رصد 9 طائرات عسكرية و5 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2023 08:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:08 | 2023-07-12
01:00 | 2023-07-12
00:48 | 2023-07-12
00:46 | 2023-07-12
00:38 | 2023-07-12
00:37 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website