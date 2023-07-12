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القوات الجوية الأوكرانية: القوات الروسية شنت فجر اليوم هجوما بـ15 مسيرة ودفاعاتنا أسقطت 11 منها

Lebanon 24
12-07-2023 | 01:00
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