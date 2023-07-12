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لافروف: الصراع في أوكرانيا لن ينتهي حتى يتخلى الغرب عن خططه لهزيمة روسيا (العربية)
Lebanon 24
12-07-2023
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02:13
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