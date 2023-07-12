Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس كوريا الجنوبية: على دول آسيا والمحيط الهادئ تأسيس وضع أمني قوي بالتعاون مع الناتو

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتعزيز الردع طويل الأمد من خلال المجموعة الاستشارية النووية مع الولايات المتحدة (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2023 11:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: سيتعين على كوريا الشمالية دفع ثمن أفعالها غير القانونية
lebanon 24
12/07/2023 11:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالية تطالب قمة الناتو المقبلة بتقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا
lebanon 24
12/07/2023 11:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الصيني: أمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما زال يواجه بعض التحديات
lebanon 24
12/07/2023 11:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:23 | 2023-07-12
04:22 | 2023-07-12
04:22 | 2023-07-12
04:19 | 2023-07-12
04:13 | 2023-07-12
04:04 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website