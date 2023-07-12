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رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
12-07-2023 | 03:37
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