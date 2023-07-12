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وزير خارجية السويد للجزيرة: سنصل إلى المرحلة النهائية وننضم للناتو بعد تصويت البرلمان التركي على الأمر

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:22
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