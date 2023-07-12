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وزير خارجية السويد للجزيرة: قرارنا بالانضمام للناتو يجعلنا نغير سياسة مستمرة منذ نحو 200 عام وهذا قرار تاريخي
Lebanon 24
12-07-2023
|
04:22
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