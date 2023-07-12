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حنكش: المضحك المبكي أن فريق الممانعة يعتبر ان كل خسارة هي انتصار والأرقام في الجلسة الأخيرة كانت خير دليل وما حصل بالتقاطع على اسم جهاد أزعور قادر أن يؤسس لمرحلة المواجهة بوجه حزب الله

Lebanon 24
12-07-2023 | 04:48
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