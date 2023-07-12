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زيلنسكي: أستراليا وافقت على تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن 30 عربة مدرعة

Lebanon 24
12-07-2023 | 05:30
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