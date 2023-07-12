Advertisement

أخبار عاجلة

القاضي شربل ابو سمرا لم يستمع الى رجا سلامة وماريان الحويك اليوم وقد ابلغهما بتأجيل جلسة الاستماع اليهما الى 19 تموز المقبل (الجديد)

Lebanon 24
12-07-2023 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُغادر قصر عدل بيروت والقاضي شربل أبو سمرا يُقرّر تأجيل الجلسة حتى تاريخ 18 تموز المقبل (الجديد)
lebanon 24
12/07/2023 14:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
احمد الخير: صوتنا اليوم بـ"لبنان الجديد" بحثاً عن مساحة من التلاقي بين اللبنانيين وفي الجلسة المقبلة سنصوّت لمرشح نعلن عنه قريباً
lebanon 24
12/07/2023 14:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غادر قصر عدل بيروت بعد الاستماع اليه في ملف مذكرة التوقيف الالماني ومذكرة الانتربول (الجديد)
lebanon 24
12/07/2023 14:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح اليوم
lebanon 24
12/07/2023 14:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2023-07-12
06:47 | 2023-07-12
06:40 | 2023-07-12
06:13 | 2023-07-12
06:08 | 2023-07-12
06:03 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website