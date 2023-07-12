وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نريدُ أن تقوم قوات "اليونيفيل" بواجبها في لبنان من دون مشكلات والأفضل لها أن يواكبها الجيش اللبناني

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