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بو حبيب: الجيش اللبناني يزيدُ عديده في الجنوب ونحو 80% من دوريات الأمم المتحدة هناك تتم بوجود الجيش والتعاون قائم بشكل كامل

Lebanon 24
12-07-2023 | 05:46
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