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أخبار عاجلة
زيلينسكي "واثق" من أنّ أوكرانيا ستنضمّ للأطلسي "بعد الحرب"
Lebanon 24
12-07-2023
|
06:40
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