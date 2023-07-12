29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُغادر قصر عدل بيروت والقاضي شربل أبو سمرا يُقرّر تأجيل الجلسة حتى تاريخ 18 تموز المقبل (الجديد)
Lebanon 24
12-07-2023
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القاضي شربل ابو سمرا لم يستمع الى رجا سلامة وماريان الحويك اليوم وقد ابلغهما بتأجيل جلسة الاستماع اليهما الى 19 تموز المقبل (الجديد)
Lebanon 24
القاضي شربل ابو سمرا لم يستمع الى رجا سلامة وماريان الحويك اليوم وقد ابلغهما بتأجيل جلسة الاستماع اليهما الى 19 تموز المقبل (الجديد)
12/07/2023 17:11:50
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غادر قصر عدل بيروت بعد الاستماع اليه في ملف مذكرة التوقيف الالماني ومذكرة الانتربول (الجديد)
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غادر قصر عدل بيروت بعد الاستماع اليه في ملف مذكرة التوقيف الالماني ومذكرة الانتربول (الجديد)
12/07/2023 17:11:50
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر عدل بيروت للتبلغ باجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الالماني (ال بي سي)
Lebanon 24
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر عدل بيروت للتبلغ باجراءات النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الالماني (ال بي سي)
12/07/2023 17:11:50
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرح ان راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي (الجديد)
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرح ان راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي (الجديد)
12/07/2023 17:11:50
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
مفاجأة من حاكم مصرف لبنان وبلبلة في هذا المكان.. هذا ما جرى
04:38 | 2023-07-12
12/07/2023 04:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة على متن رحلة "الميدل ايست".. ما حصل قلب حياتها (فيديو)
00:11 | 2023-07-12
12/07/2023 12:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
Lebanon 24
مذكرة بـ"عطلة رسمية" بمناسبة "رأس السنة الهجرية".. إليكم تاريخها
05:49 | 2023-07-12
12/07/2023 05:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2023-07-11
11/07/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يهبطُ لأدنى مستوى في شهرين.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
الدولار يهبطُ لأدنى مستوى في شهرين.. هذه آخر الأرقام
04:21 | 2023-07-12
12/07/2023 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:49 | 2023-07-12
بايدن: سنُساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا
09:42 | 2023-07-12
زيلينسكي: الضمانات الأمنية من مجموعة السبع انتصار كبير لأوكرانيا
09:34 | 2023-07-12
بايدن: مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو
09:33 | 2023-07-12
مطلوب 4 وحدات دم وبلاكيت من فئة AB+ لمريضة في مستشفى الجعيتاوي لإجراء عملية قلب مفتوح للتبرع الإتّصال على الرقم 739647-03
09:30 | 2023-07-12
الرئيس الأميركي: الضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا في وجه أي اعتداء جديد
08:58 | 2023-07-12
تعطل شاحنة على الطريق البحرية في الدورة وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
فيديو
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
12/07/2023 17:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact