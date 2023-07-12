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رئيس البعثة الأممية: ما يسمى بالحكومة الحالية في السودان فقدت السيطرة على البلاد وثقة دول المنطقة
Lebanon 24
12-07-2023
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07:10
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