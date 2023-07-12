النائب تيمور جنبلاط من عين التينة: علاقتنا مع الرئيس بري علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وتستمر وهي مبنية على الصراحة و الاحترام رغم التمايز في كثير من الأمور

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