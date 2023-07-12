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مطلوب 4 وحدات دم وبلاكيت من فئة AB+ لمريضة في مستشفى الجعيتاوي لإجراء عملية قلب مفتوح للتبرع الإتّصال على الرقم 739647-03

Lebanon 24
12-07-2023 | 09:33
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