Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: روسيا ضعيفة عسكريا ونأمل أن تصادق تركيا على انضمام السويد للناتو سريعا

Lebanon 24
12-07-2023 | 10:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: تعهد تركيا بالمصادقة على انضمام السويد للناتو خطوة تاريخية
lebanon 24
12/07/2023 19:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون دعا تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد الى حلف "الناتو"
lebanon 24
12/07/2023 19:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السويدية: أوفينا بالتزاماتنا وحان وقت مصادقة تركيا والمجر على انضمامنا للناتو
lebanon 24
12/07/2023 19:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السويدي: ستوكهولم تستوفي كل الشروط ويجب أن تصادق تركيا وهنغاريا على انضمامها إلى الناتو
lebanon 24
12/07/2023 19:41:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2023-07-12
12:05 | 2023-07-12
11:56 | 2023-07-12
11:48 | 2023-07-12
11:44 | 2023-07-12
11:39 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website