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الجيش وقوات "اليونيفيل" يمنعون المواطنين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا

Lebanon 24
12-07-2023 | 10:46
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