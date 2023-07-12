Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: قوات فاغنر سلمت الجيش الروسي أكثر من 2000 قطعة سلاح بعد التمرد (العربية)

Lebanon 24
12-07-2023 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية توقع عقودا مع أكثر من 20 فرقة متطوعة ليس من بينها فاغنر (العربية)
lebanon 24
12/07/2023 19:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: قواتنا تتقدم قرب باخموت وتحاصر القوات الروسية في بعض المناطق (العربية)
lebanon 24
12/07/2023 19:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: الجيش الأوكراني هاجم القوات الروسية بأسلحة كيميائية في دونيتسك (العربية)
lebanon 24
12/07/2023 19:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة لا ريبوبليكا: الناتو أوضح للدفاع الروسية أنه لم يلعب أي دور في التمرد المسلح لفاغنر (العربية)
lebanon 24
12/07/2023 19:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2023-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2023-07-12
12:05 | 2023-07-12
11:56 | 2023-07-12
11:48 | 2023-07-12
11:44 | 2023-07-12
11:39 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website