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أردوغان: سنحيل طلب السويد الانضمام لحلف الناتو إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه عندما يعود للانعقاد (الشرق)

Lebanon 24
12-07-2023 | 11:05
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