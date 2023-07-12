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بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بمناسبة الذكرى الـ17 لحرب تموز 2006

Lebanon 24
12-07-2023 | 13:46
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