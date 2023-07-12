نصرالله: القادة العسكريّون في الكيان الإسرائيلي يعترفون بفشل حرب تمّوز 2006 كما أنّ الأميركيين أقرّوا بفشل الجيش الإسرائيلي في إلحاق الهزيمة بـ"حزب الله" في لبنان

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