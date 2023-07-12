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نصرالله: حرب تمّوز أسست لميزان ردع ساهم في حماية لبنان على مدى 17 عاماً وهو الآن يزدادُ قوّة

Lebanon 24
12-07-2023 | 14:00
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