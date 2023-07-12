نصرالله: المقاومة في لبنان تطوّرت ونمت وعزّزت قوتها والحفاظ على ميزان الردع هو إنجازٌ كبير على مدى 17 عاماً فيما العدو الإسرائيلي يعترف بـ"تآكل الردع" سواء مع لبنان أو غزة أو الضفة الغربيّة في فلسطين

Lebanon 24