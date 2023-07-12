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نصرالله: الأمم المتحدة لم تستطع منع الإجراءات الإسرائيليّة في بلدة الغجر خلال الفترة الماضية وذلك وسط صمتٍ دولي كان واضحاً

Lebanon 24
12-07-2023 | 14:19
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