نصرالله: بالتكامل والتعاون بين الدولة والمقاومة يمكننا إستعادة أرضنا المحتلة في بلدة الغجر وهذا الأمر يجب أن يتحقق عاجلاً أم آجلاً وهذه الأرض لن تُترك للإسرائيليين

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