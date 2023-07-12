نصرالله: "الثنائي الشيعي" يؤمن بأنّ رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية شجاع و "عندو ركاب" ولا يطعن المقاومة في ظهرها ولديه المواصفات لأن يكون رئيساً للجمهورية

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